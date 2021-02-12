Летом планируют сдать спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре

Михаил Дегтярев проинспектировал наиболее значимые объекты социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, строительство которых ведется в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.





Второе полугодие 2021 года – такой срок сдачи определен строителям 3 этапа Регионального центра развития спорта – Центра сложнокоординационных видов спорта. Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, однако этот срок пришлось сдвинуть. Отставание составляет 166 дней.





Заказчиком объекта выступает КГКУ "Служба заказчика минстроя края". Проект разработан АО "31 государственный проектный институт специального строительства". Подрядчик - ООО "СК "Монолит".





Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 млрд рублей.





Центр сложнокоординационных дисциплин рассчитан на занятия акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими видами спорта. В среднем в смену в здании смогут находиться 200 человек. Трибуны рассчитаны на 300 зрителей.





Технически 3 очередь спорткомплекса готова на 66%. Фактически сделан фундамент, коробка здания, кровля спортзала, металлический каркас спортзала, наружные сети водо- и теплоснабжения, канализации. Ведется монтаж фасадов и систем вентиляции, отделка стен, устройство полов, монтаж внутренних и наружных дверей.





Заместитель гендиректора ООО СК «Монолит» Артем Овсепян заверил врио губернатора, что на данном этапе проблем с завершением строительства практически нет. Есть необходимость решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Чтобы соблюсти технологию, краевому минстрою надо изыскать более 20 млн рублей.





Находящийся в непосредственной близости от спортивного сооружения детский больничный комплекс – куда более проблемная стройка. Сейчас подрядчик работает над тем, чтобы законсервировать его.





- С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить, - подчеркнул Михаил Дегтярев.





Комплекс, в который должны были войти детская поликлиника на 500 посещений в смену, стационар на 232 койки и консультативное отделение на 300 приемов за смену, был спроектирован АО «Гипроздрав». Подрядчиком первой очереди выступало ООО СК «Вита». Работы компанией были полностью остановлены в 2019 году, контракт расторгнут год назад. Вторую очередь возводит та же компания, что и Центр сложнокоординационных видов спорта – ООО СК «Монолит».





Общая стоимость детского больничного комплекса – более 2,25 млрд рублей. Однако в ходе строительства стало ясно, что проект не учел многих требований к учреждению здравоохранения, не были взяты в расчет затраты на оборудование. Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев проинформировал, что предельная стоимость объекта оценивается в 5,94 млрд рублей. О выделении дополнительного финансирования министерству здравоохранения региона понадобится договариваться на федеральном уровне. Технически объект готов только на 29%.





Дополнительные деньги требуются и на ремонт стадиона «Авангард», построенного в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году и рассчитанного почти на 15 тысяч зрителей. Изначально реконструкция была оценена в 445 млн рублей – это средства федерального и краевого бюджетов, предусмотренные на 2021-2022 гг. Однако с момента разработки проектно-сметной документации ввиду увеличения цен на материалы и расширения перечня необходимых работ стоимость увеличилась на 240 млн рублей.





Реконструкция предусматривает обновление трибун и подтрибунных помещений, капремонт фасада, замену инженерных сетей, модернизацию футбольного поля и легкоатлетического сектора.





Все вопросы финансирования проблемных объектов в городе Юности врио губернатора будет решать совместно с профильными ведомствами после возвращения в Хабаровск.



