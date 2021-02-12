Оскорбленный Навальным: судьба партизана и разведчика Артеменко

Ещё подростком Игнат Артеменко был членом подполья, был схвачен фашистами, но сумел сбежать к партизанам.

Игнат войну встретил в родной деревне, в селе Виляховка, сейчас это современная Белоруссия. В 1942-м, уже будучи членом подполья, собирал оружие для партизан. Его выдал односельчанин и Игната схватили фашисты. Артеменко сумел сбежать и скрыться в лесу.





Вот тут и начинается «фронтовая арифметика». По данным сайта «Память народа», Артеменко родился в 1926-м году, но в партизанской книге учёта год рождения Игната указан 1928-й, то есть воевать Игнат начал ещё 15-летним.

Вскоре после побега Артеменко проверили контрразведчики и Игнат был зачислен в 810-й партизанский полк. Зимой 1943-го партизаны и регулярные войска вместе освобождали Белоруссию, в том числе родную деревню Игната. Подпольщиков стали зачислять в армейские подразделения.





В фронтовые части попали партизаны 1925-го года рождения, тех кто младше, временно распустили по домам.

Игнат остался в родной деревне, переболел тифом, а в 1944 Артеменко пришла повестка о мобилизации. Тогда в бумага и появилась та самая дата рождения — 1926-й год, то есть Игнату на момент призыва «исполнилось» 18 лет. Выходит, что подросток приписал себе два года, чтобы попасть в регулярные войска.

Официально в Красную Армию Артеменко был призван в январе 1945-го. Игната отправили в Прибалтику, где он прошёл необходимую подготовку. Сперва он был стрелком 251 западного стрелкового полка, затем служил разведчиком в 114 гвардейском стрелковом полку 65-й армии.

Во время форсирования Одера Артеменко был ранен в ногу и в позвоночник. Хирурги поставили на ноги бойца, но из-за угрозы жизни, не стали извлекать осколки. Они до сих пор реагируют на металлодетекторы.

Войну Артеменко закончил в санитарном отряде, в 1945-м. До начала восьмидесятых годов служил в Советской Армии, ушел в запас в звании полковника.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.