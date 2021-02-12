В Хабаровском крае прокладывают путь социальному предпринимательству

Основанный в 2018 году Центр – частная культурная организация в Хабаровске. Ее деятельность направлена на популяризацию и развитие современного искусства и просветительскую деятельность. Здесь проводятся выставки, создаются условия для формирования современного арт-сообщества.

Инициаторы площадки зарегистрированы как социальные предприниматели. Они уже дважды становились обладателями краевой субсидии на создание сайта и популяризацию своего проекта. В числе мероприятий, организованных социальными предпринимателями: выставка «Невельской: плоды воображения», городской семейный фестиваль выходного дня «Творческий субботник», выпуск альбома маршрутов «Конструктор прогулок по Хабаровску».

Гончарская мастерская и студия росписи керамики «Колокол», помимо возрождения и развития всех направлений гончарного дела, проводит занятия для людей c ограниченными возможностями здоровья. Активисты также представили тактильную выставку «В темноте», где авторами экспонатов являются слепые скульпторы.

Подобные инициативы способны в перспективе повысить качество жизни в регионе, увеличив покрытие территории социальными услугами и повысив их доступность для населения. Именно поэтому Михаил Дегтярев призвал профильное министерство регионального правительства наладить сотрудничество с социальными предпринимателями.

«Мы пригласим этих инициативных людей стать соорганизаторами краевых фестивалей. А тем, кто только собирается реализовать себя в этой сфере, напоминаем, что уже в марте министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края начнет принимать заявки для признания субъекта МСП социальным предприятием. Этот сегмент бизнеса в регионе имеет целый ряд преференций. А с 2021 года предусмотрено еще и предоставление субсидий и грантов на возмещение части затрат»- подчеркнул Михаил Дегтярев.