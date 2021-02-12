В Хабаровском крае создан оперштаб по взаимодействию с нефтетрейдерами

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев подписал постановление о создании оперативного штаба для ежедневного взаимодействия участников бензинового рынка. Это позволит найти взаимопонимание на всех участках распределения горючего в крае - скоординировать работу производителей, оптовиков и розничных продавцов.

«На оперативном штабе мы ежедневно будем «соединять» нерадивых трейдеров, производителей, тех, кто отвечает за снабжение населения горючим… Здесь есть проблемы. Сегодня все, кто владеет заправками, ну, например, в Ванинском районе, в Сов-Гаванском, в Ульчском, они выкупать вынуждены бензин на Санкт-Петербургской бирже - вот это главная проблема и именно с этим связаны сегодня перебои и, в том числе, рост цены в этих районах. Мы в ручном режиме этим занимаемся, добиваемся, чтобы отгрузка производилась прямо с Комсомольского НПЗ нашим поставщикам, которые в рознице работают», - сказал врио губернатора.

Он отметил, что трейдерам нужно было заранее спланировать покупку бензина на бирже.

«Все прекрасно знали, каким образом в январе (до этого бензин местные трейдеры покупали в основном напрямую у НПЗ - ИФ) будут осуществляться продажи, хотел кто-то сэкономить, кто-то найти "узкое" место, кто-то надавить на правительство Хабаровского края - чтобы мы этим занимались. Хорошо, мы этим позанимались - дополнительные объемы для наших нефтетрейдеров выбили. Но в дальнейшем это не должно повториться - нужно планировать», - заявил Михаил Дегтярев.

Часть заправочных станций в припортовых и на отдаленных территориях Хабаровского края остаются без бензина, но отгрузки туда ведутся. В крупных городах, таких как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре проблемы с обеспечением бензина решены.

Как сообщалось, с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась. Ряд других регионов Дальнего Востока также испытывал проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ.

Остановка установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки с других НПЗ и из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО «РЖД» была достигнута договоренность об обеспечении «зеленого коридора» железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.