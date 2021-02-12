Часть хабаровчан назвала сбор денег для Фургала «разводом»

В соцсети Instagram на странице экс-губернатора Сергея Фургала появился пост следующего содержания: «12 февраля Сергею Ивановичу исполнится 51 год! К сожалению, свой день рождения он будет встречать далеко не в кругу семьи и близких людей. Давайте поздравим его все вместе флешмобом #51рубльДляФургала. Чтобы поучаствовать, можно перевести деньги на его личный счет в СИЗО. Реквизиты в галерее. Сумма символичная - 51 рубль. И ФСИН, и Сбербанк берут комиссию. Она начисляется автоматически».

Несмотря на поддерживающие комментарии под постом, есть ощущение, что данный флешмоб пытаются замаскировать под вытягивание средств из сочувствующих граждан.

Деньги вынужден собирать и его сын, Антон Фургал. Молодой человек проводит собственное расследование произошедшего с отцом и его бывшими компаньонами.

«Благодаря вашей помощи мы имеем возможность собирать материалы для защиты, доказательства, поддерживать различные очень важные встречи. Спасибо вам, дорогие», - пишет Антон. И ниже, конечно, реквизиты для финансовой помощи.

Уличная любовь и многократно декларированная поддержка Сергея Фургала и его семьи пока не вылилась в обширные пожертвования. Во всяком случае «фонд спасения» не трещит от средств по швам. На автомобильные наклейки и футболки с изображением опального политика ушло, наверное, больше денег, чем на прямую поддержку Фургала-отца и Фургала-сына.

Мы задали хабаровчанам вопрос: как вы относитесь к инициативе о сборе средств на день рождения Сергея Фургала?

Екатерина, 27 лет: Хорошо отношусь, очень здорово, что в нашем регионе есть люди, которые уважают и верят в своего губернатора! Думаю, Сергею Ивановичу будет очень приятно.

Виктория, 28 лет: Мое мнение: цель сбора не ясна. Собирать деньги "потому что почему бы и нет" - странно. Организация сбора средств в аккаунте с аудиторией почти 400 тысяч человек попахивает разводом.

Анна, 30 лет: А он бедный, что ли? Почему мне никто не собирает?

Юрий, 32 года: Это поддержка нашего губернатора, я бы ему отправил эту небольшую сумму, пусть в день рождения почувствует особую поддержку хабаровчан.

Лилия, 53 года: Какой-то развод населения - это мое мнение. Они до него не дойдут.

Галина, 59 лет: Я ходила на митинги, поддерживала нашего губернатора. Неоднократно отправляла деньги на оплату штрафов тем, кого задерживали на митингах. На адвокатов, на расследование сына Фургала тоже переводила денежки.

Александр, 35 лет: По моему мнению, сам формат акции оскорбительный: хочешь поддержать - заплати?

Ирина, 56 лет: Уже проходила такая акция, отправляли по 27 рублей, и Сергей Иванович понимал, что его поддерживает Хабаровский край. Те, кто за него переживает, и сейчас отправят эту символичную сумму, в том числе люди из других регионов. Я тоже ему переведу деньги.

Сергей, 34 года: Странный способ поздравления, я не думаю, что эти деньги вообще до него дойдут.

Евгений, 36 лет: Я думаю, это хорошая идея, тоже ему переведу немного деньжат, думаю, не лишние будут.

Мария, 23 года: Сумма хоть и небольшая, а если многие переведут, то немало в итоге получится. Что с ними делать в тюрьме? Кажется, что не ему эти деньги пойдут...

Подготовила Анфиса Песцова