Дегтярев намерен добиться финансирования для достройки проблемных объектов в городе Юности

Михаил Дегтярев посетил Комсомольск-на-Амуре, где проинспектировал значимые объекты социальной инфраструктуры. Один из таких объектов – центр сложнокоординационных видов спорта. Его должны были сдать еще в декабре прошлого года, однако достроить не успели.

Так как врио губернатора добился немалых успехов в деле сдачи долгостроев (ввиду личного контроля расходования бюджетных средств), то его визит призван пресечь процесс превращения спорткомплекса в очередной «долгострой». Второе полугодие 2021 года – такой срок сдачи определили строителям.

Центр сложнокоординационных дисциплин рассчитан на занятия акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими видами спорта. Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 млрд рублей.

В городе Юности существуют большие проблемы и с детским больничным комплексом, который находится недалеко от спортивного сооружения. Он готов на 29%. Сейчас подрядчик работает над тем, чтобы законсервировать его.

«С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Чтобы завершить строительство, потребуется на федеральном уровне договариваться о выделении дополнительного финансировании. Это же нужно и для ремонта стадиона «Авангард». Глава региона намерен решить вопросы проблемных объектов после возвращения в Хабаровск.