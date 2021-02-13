В Хабаровске пройдет фестиваль, посвященный 99-летию Волочаевской битвы

Юбилейный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдет сегодня в Хабаровске на территории аэродрома ДОСААФ. В программе мероприятия демонстрация исторически достоверных униформы и экипировки, а также макетов оружия. С 14:00 до 15:00 в помещении учебного центра по адресу ул. Локомотивная, д. 12А будут работать интерактивные площадки. Кульминацией фестиваля станет военно-историческая реконструкция Волочаевского боя. Она начнется в 15:00.

«Фестиваль мы проводим ежегодно на протяжении пяти лет. Однако, в этот раз нам пришлось изменить место дислокации. В селе Волочаевка началась реставрация памятника-музея, сооруженного в честь памятного боя. В целях обеспечения безопасности зрителей, проведение такого массового мероприятия на историческом месте в этом году не представляется возможным», - отметили организаторы патриотического проекта.

В этом году мероприятие посвящено 99-ой годовщине Волочаевской операции в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. 12 февраля 1922 года, после трехдневных ожесточенных боев с белоповстанцами части Народно-революционной армии Дальневосточной республики штурмом взяли Волочаевку – ключ к освобождению Хабаровска и Приморья.

В числе участников фестиваля: военно-исторические клубы Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Более 30 реконструкторов воссоздадут атмосферу битвы времён Гражданской войны.