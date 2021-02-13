«Хабаровским авиалиниям» вернут былую славу

Врио губернатора провел совещание по развитию краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Михаил Дегтярев обеспокоен состоянием дел на предприятии, так как к нему поступило несколько жалоб от работников «Хабавиа».

«Мы проверили сообщение о том, что там якобы все разваливается. В том числе посмотрели финансово-хозяйственную деятельность, кто за что отвечал. Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 гг. руководство истратило миллиард рублей, из которых 95% - по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно – неэффективное расходование средств: за два года миллиард – без торгов. Это указывает на возможность существования коррупционных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства «Хабаровских авиалиний», - сообщил Михаил Дегтярев.

Он потребовал немедленно провести проверку закупок, а результаты направить в правоохранительные органы. Реакция главы региона вполне объяснима – и здесь дело не только в обязанностях руководства устранять нарушения.

Для Дегтярева тема краевого авиаперевозчика стала в некотором роде личной. В ноябре 2020 года он договорился с руководством «Авиакомпании «ЮтЭйр» о возврате трех вертолетов Ми-8МТВ в лоно «Хабавиа». Теперь надо допустить, чтобы усилия не оказались потраченными впустую.

Врио губернатора намерен обеспечить авиаперевозки по 14 маршрутам, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Также в планах приобрести для компании в лизинг два самолета L-410, три «Сухой Суперджет-100», вертолет Ми-8-МТВ-1 и отремонтировать те вертолеты, которые уже имеются в авиапарке. Кроме того, «Хабавиа» в ближайшее время ждет полный ребрендинг.