В Хабаровском крае стартовала массовая гонка на лыжах

В Хабаровском крае началась Всероссийская массовая гонка "Лыжня России". Центральный старт состоялся в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе "Снежинка". Наиболее массовые забеги также пройдут в Хабаровске, Николаевском, Амурском, Советско-Гаванском, Вяземском, Верхнебуреинском, Солнечном, Ванинском, Бикинском, Нанайском, Хабаровском муниципальных районах, а также в районе имени Лазо. С программой соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, в спортивном комплексе «Амур» в Индустриальном районе Хабаровска в выходные состоятся заключительные матчи первенства Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 12 лет. За медали ведут борьбу команды из Владивостока, Хабаровска, Ванино, Благовещенска и Южно-Сахалинска. Начало игр в 9 часов.

В субботу и воскресенье в физкультурно-спортивном комплексе «Ореховая сопка» пройдут матчи чемпионата края по спорту глухих в дисциплине волейбол. В Хабаровском муниципальном районе состоится чемпионат края по автомобильному спорту. В субботу будут разыграны медали в дисциплине картинг. Соревнование пройдёт на озере села Некрасовка. А в воскресенье в Переяславке определятся победители в ледовых гонках.

В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдёт чемпионат и первенство Дальнего Востока по дартсу. Начало игр в 10 часов. В Комсомольске-на-Амуре в спорткомплексе "Орлан" будут разыграны медали первенства ДФО по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года.