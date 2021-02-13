В Советскую Гавань и Ванино пришла очередная партия бензина

В Советско-Гаванском и Ванинском районах на утро субботы бензин есть в свободной продаже на всех шести заправках ООО "АЗС-Трансбункер". К концу недели компания получила необходимые объемы топлива для своей работы. Новая партия бензина должна подойти к 15 февраля. С Комсомольского НПЗ для этой сети АЗС уже отгружено 300 тонн АИ-92 и 120 тонн АИ-95. Еще 120 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95 компанией куплено на бирже, сообщили в краевом комитете по развитию ТЭК.

При этом, как уточнили в ведомстве, на вторую сеть из четырех заправок ИП "Марченко", также обслуживающих обе территории, вчера пришли две цистерны бензина марки АИ-92. Сейчас топливо развозят по АЗС. Совместно эти две крупных заправочные сети закроют потребность в бензине.

В свою очередь в столице региона продолжает работать Хабаровский НПЗ, который вышел на полную мощность. За сутки предприятие произвело 1800 тонн бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо с завода идет на местную сеть заправок "ННК", а также в другие регионы. Сейчас все 84 АЗС Хабаровского края полностью заправлены бензином. Однако специалисты комитета по развитию ТЭК все еще продолжают объезжать бензоколонки, чтобы проконтролировать наличие горючего и его цены. Сегодня с утра комиссия отправилась в очередной такой рейд.

Отметим, накануне для решения проблем с поставками бензина в правительстве региона по поручению врио губернатора был создан специальный оперативный штаб. В него вошли представители надзорных органов, нефтетрейдеры, руководители правительства края и муниципалитетов. Штаб будет координировать работу все участников топливного рынка.