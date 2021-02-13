Хабаровчане могут увидеть артефакты двух войн

Хабаровские активисты открыли военно-историческую музейную комнату

Под стеклом на витрине находки поисковиков: гильзы, осколки от снарядов, пули, взрыватели от немецких минометных мин. Дальше блиндаж, оружие, пулемет, манекены в армейской форме. Музейную комнату в здании ДОСААФ открыли представители общественной организации «Амурский рубеж» и хабаровского отделения Поискового движения России. Главный здесь – Николай Шляков. Он занимается военно-исторической реконструкцией и поисковой деятельностью. Музей – это на общественных началах.

Военно-исторической реконструкцией инспектор отдела при Минобороны занялся лет семь назад. И предпосылки были: всегда интересовался историей, дед с бабушкой прошли всю войну. А тут накрыли Николая жизненные неурядицы, это и стало отправной точкой для того, чтобы найти себе серьезное занятие и не просто найти, а погрузиться с головой.

- Сначала был страйкбол, в команду пришел парень, который занимался реконструкцией, он привел меня в клуб, где я понял, чем хочу заниматься в жизни, и действительно погрузился с головой. В общем, затянуло, - рассказывает Николай.

В первых двух витринах под стеклом – артефакты времен Гражданской войны, найденные поисковиками в ЕАО, в районе Волочаевки и Ольгохто. Прежде чем отправиться в экспедицию, активисты изучают архивы, карты, документы. Взаимодействуют в этом плане с Восточным военным округом, музеями, архивами, в том числе московскими. А потом отправляются в экспедицию.

- Такие походы могут длиться до трех недель, в зависимости от сложности поисков, возраста детей, если идут школьники, поставленных задач. Идут подготовленные поисковики при полной экипировке, разбивают на месте палаточный лагерь. Поиски проходят с помощью металлоискателей, пинпоинтеров, лопаток, кирок и прочих поисковых спецприборов, - рассказал Николай Шляков.

Еще одна экспозиция состоит из немецких артефактов, привезенных из Волгоградской области. Также несколько экспонатов из командировки привез и Николай. Показали ему место, где находился один из самых больших укрепрайонов острова Итуруп, там и найдены вещи, которые сейчас заняли место в музейной комнате. Экспедиции проходят летом, а зимой поисковики отправляются на разведку. Николай и сам бывает в таких походах. Под стеклом в музейной комнате – это малая толика того, что нашли поисковики. Шляков вспоминает свою самую большую находку – на Курилах обнаружил японскую пушку, которая сейчас стоит в военно-историческом музее.

Активист принес в музейную комнату и личные вещи, которыми пользуется во время военно-исторических реконструкций. Есть оригинальные артефакты: лопатка, макеты настоящих гранат, противогаз, котелки, ложки, фляжка и даже солдатские форменные сапоги.

Рядом экспозиция, в которой вещи, принадлежащие немецким солдатам.

- Я объясню, почему мы это показываем. Немецкая армия была мощной военной машиной. Мы должны показать подвиг советского солдата на контрасте. Здесь, правда, только гвозди оригинальные. С другой стороны, те же солдатские сапоги сшиты по технологиям, по которым шили в далекие 40-е годы. Копия идентична оригиналу, начиная со структуры кожи.

В центре музейной комнаты манекены в армейской форме, которую заказывали в Белоруссии. На стенде – легендарное оружие: автоматы, пулеметы. По словам Николая, оно настоящее боевое, стреляет, только не убивает. Оружие деактивировано, переделано под стрельбу сигнальными выстрелами. В заводских условиях внесли конструктивные изменения в отдельные детали или части, что и вывело из боевого состояния. Рядом легендарный пулемет «Максим».

Часть помещения отдана под блиндаж времен Второй мировой войны, а точнее, его срез. Этот экспонат сооружали на средства президентского гранта. Все выполнено в натуральную величину. В землянке предметы быта солдат. Блиндаж можно преобразовывать под годы Гражданской войны или Великой Отечественной.

- Наш музей уникального формата. Все экспонаты можно не просто потрогать, а взять в руки, шинели примерить. Школьники с большим интересом сюда приходят, - говорит Николай.

Музейная комната только открылась, а здесь уже побывало немало групп из хабаровских школ. Шляков проводит так называемые уроки «живой истории». Проходят занятия военно-исторического клуба «Амурец».

Сейчас реготделение организации «Поисковое движение России» реализует уникальный проект "Поиск-khv: новые горизонты".

- В рамках проекта мы будем вовлекать молодежь северных районов в поисковое движение. Проект масштабный, почти на 3 миллиона президентского гранта мы закупим поисковое и туристическое оборудование, проведем экспедицию на территории крепости Чныррах (Николаевский район), а для юных поисковиков будет организована летняя профильная смена "Школа поисковика" и краевой слет. В проекте будут задействованы поисковики из 13 населенных пунктов, - рассказала заместитель председателя реготделения Татьяна Васильченко.

В первой части проекта для начинающих поисковиков пройдут информационные встречи в формате интерактивных практических квестов. В игровой форме 500 участников узнают, как работать с металлоискателями, пинпоинтерами и другими поисковыми приборами, увидят собственными глазами процесс эксгумации останков (учебный макет). Ребят научат работать с электронными базами данных, чтобы они могли найти своих родственников или принимать заявки на поиск от других людей.

Во время летней профильной смены «Школа поисковика» общественники получат большой массив теоретических знаний, примут участие в практическом исследовании Чныррахской крепости. Это будет длительная поисково-исследовательская экспедиция, во время которой 30 молодых людей займутся поиском артефактов времен Гражданской войны. По словам Татьяны, проект в полной мере направлен на изучение объекта культурного наследия - Чныррахской крепости. Исторически Николаевск-на-Амуре формировался в качестве форпоста обороны дальневосточных рубежей России. На протяжении более 100 лет в устьевой зоне Амура, Амурском лимане было создано пять уникальных систем долговременной обороны.

Юлия Рудакова

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