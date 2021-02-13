В Хабаровске расклейщикам незаконных объявлений звонят со 150 номеров

Со 150 телефонных номеров расклейщикам незаконных объявлений будут звонить каждые 5 минут

Устанут отвечать на звонки злостные нарушители Административного кодекса, загадившие Хабаровск объявлениями типа «куплю-продаю» или предлагающие услуги широкого ассортимента.

«Владельцам потерянных кошечек-собачек и иным, им подобных, которые ищут свою пропажу и клеят объявление где попало, можно не беспокоиться. Мы к такому «творчеству» не в претензии», - рассказывает Владимир Шубич, начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства.

Но не советует злоупотреблять массовой спам-расклейкой в неположенных местах – на деревьях, опорах, стенах. И неважно, чей телефон там указан - девушек с заниженной социальной ответственностью, или желающих быстренько толкнуть товар, или возлюбивших братьев своих меньших и желающих помочь в беде. Ко всем одинаковый подход, строго в рамках закона. «Администрация города не ставит своей задачей наказать и оштрафовать. Цель – очистить город от такой несанкционированной рекламы», - объясняет начальник отдела, демонстрируя образцы.

И тут же показывает готовые акты и фотоматериалы: всевозможные объявления, размещенные на муниципальной собственности. Полученные материалы об административном нарушении отправляются в межотраслевой информационно-аналитический центр (МИАЦ) администрации города Хабаровска. И МИАЦ начинает автодозвон.

Злыдням, что засоряют наш город бумажным спамом, звонить будут со 150 номеров регулярно и долго, по будням с 9 до 18 часов. Первые 10 дней это будут настойчивые звонки, через каждые 5-10 минут. Далее, если незаконно повешенное объявление не снимается, тревожить будут каждые три минуты. «В выходные и праздничные дни автодозвон не идет», - поясняет Владимир Шубич. Так что поставить надоедливый номер в стоп-лист не прокатит, замучаешься отбиваться. Проще и легче работать в правовом поле.

Владимир Ликандрович на примере собственного аппарата демонстрирует, как спамерам будут названивать. Нежный женский голос вежливо и спокойно информирует: «Вас приветствует администрация города Хабаровска. Номер вашего телефона указан в информационных материалах, размещенных на территории города, что является нарушением правил благоустройства городского округа. Просим вас снять данные информационные материалы в 10-дневный срок и обратиться в управление административно-технического контроля по вопросам о прекращении автодозвона по телефону 72-40-04. В дальнейшем просим не допускать подобные нарушения».

Результат есть, рапортует Владимир Шубич: «За два с половиной месяца поступило без малого тысяча заактированных и задокументированных материалов с указанием номеров телефонов нарушителей. 875 обратившимся к нам людям был разъяснен порядок, из них сняли свои незаконно размещенные материалы боле 300 человек». Остальные идут на всяческие ухищрения, в частности, меняя сим-карты. После месяца дозвона, если нет результата, с объектов муниципальной собственности незаконные объявления город «счищает» за счет собственных ресурсов.

А можно и собственников площади, где разместили незаконное объявление, обременить задачей ликвидировать безобразие. «Покрасить столб - 600 рублей, один квадратный метр стены - 300 рублей, привести в порядок входную дверь - порядка тысячи рублей», – сообщает о затратах Владимир Ликандрович.

За несанкционированное размещение предусмотрена административная ответственность на граждан и гражданок от 1,5 до 5 тысяч рублей штрафа. За пару последних месяцев старого года и за первый месяц нового свыше 40 человек, что своими расклейками серийно засоряли город, попали «под протокол». Но и тут есть нюансы. Часть незаконных объявлений расклеивают организации социальной направленности – для людей, попавших в трудные жизненные ситуации.

«Размещают в огромном количестве и на тех местах, где это обозначено администрацией – на тумбах, штендерах вдоль дорог и т.д. Но в местах основного расположения маргинальных групп. У администрации в таком случае более взвешенный подход. Хотя закон есть закон, - сообщает Владимир Шубич. - Их номера мы ставим на автодозвон, к административной ответственности не привлекаем».

После всех объяснений появляется понимание. Не стоит засорять наш Хабаровск безграмотными объявлениями. Придется снимать и платить.

Андрей Дунаевский