Пожарный из Комсомольска-на-Амуре спасает бездомных животных

Вместе с супругой Виктор Крохмаль работает в добровольческой организации «Вселенная добра». Нуждающихся животных пожарный часто держит у себя дома.

«Мой путь помощи животным начался благодаря жене. Изначально она стала волонтером и ухаживала за бездомными животными, а я, разумеется, помогал ей. А теперь сам втянулся, и мне это нравится», — поделился командир отделения 98 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Крохмаль.

Сегодня его супруга – участница региональной общественной организации Хабаровского края «Содружество волонтёров Вселенная Добра», а Виктор – главный ее помощник.

«Вселенная добра» — сообщество людей, которым небезразлична судьба бездомных животных города Комсомольска-на-Амуре. Участники этой организации помогают кошкам и собакам, которых бросили или у кого нет дома, держат на передержках тяжелобольных и искалеченных животных, организуют операции по стерилизации и кастрации, ухаживают за ними.

Также волонтеры со своими питомцами проводят уроки добра в детских садах и учебных заведениях города, участвуют в благотворительных акциях.

У семьи Крохмаль дома почти всегда гостят животные-бродяги, которым нужна помощь. Иногда бывает до 12 бездомных, и это помимо своих четырёх собак и четырёх котов, которых также когда-то спасли Виктор и его жена. Они забирают животных с улиц, отвозят их в ветеринарный центр, ухаживают за ними.

Супруга Виктора, кстати, сейчас учится на ветеринара. Среди необычных воспитанников в их семье однажды оказалась сова. Они нашли её в лесу, у нее была сломана лапа, не было глаза, но при этом на протяжении двух лет птица была желанной гостьей в доме.

А вообще помогать не только животным, но и людям – семейное призвание Виктора Крохмаля. Его дед был водителем в пожарной части, папа – мастером газодымозащитной службы, дядя – начальником караула. Сам Виктор служит в пожарной охране более 10 лет, устроившись сюда после армии.