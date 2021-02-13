Врио Дегтярев встал на лыжи в Комсомольске-на-Амуре

Михаил Дегтярев сегодня принял участие в массовой гонке «Лыжня России». На центральном старте мероприятия, который состоялся в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка», собрались около 3 тыс. человек.

Михаил Дегтярев вручил памятные награды ветеранам спорта Комсомольска-на-Амуре и золотые значки ГТО нескольким горожанам. Он дал старт одному из детских забегов и сам встал на лыжи, пробежав 2021 метр.

В программу соревнований вошли массовые гонки на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Участие в забегах приняли дети и взрослые — как любители, так и профессиональные спортсмены, ветераны спорта, люди с особенностями здоровья.

«Лыжня России» — самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года. В этом году в спортивной акции примут участие более 6000 жителей региона. Сегодня к старту присоединились Хабаровск, район имени Лазо, Амурский, Ванинский, Вяземский, Солнечный, Хабаровский и Бикинский районы. В Верхнебуреинском районе массовая лыжная гонка пройдёт 18 февраля, в Нанайском, Николаевском и Советско-Гаванском районах — 21 февраля.