Покажите хозяйство: к переселенцам нагрянул министр

Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин посетил хабаровчан, получивших новое жилье взамен аварийного. Глава краевого ведомства пообщался с новоселами и проверил, как в Хабаровске проходит реализация адресной программы переселения из жилфонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года.

Сначала министр осмотрел дом №9 по улице Данчука. Деревянное строение 1940 года постройки получило статус аварийного в 2014 году и вошло в действующую программу переселения. Все 8 квартир в доме принадлежат муниципалитету. На сегодняшний день администрация города уже расселила эти квартиры, а жильцам предоставила новое жилье.

«Благодаря адресной программе переселения и поддержке из федерального и краевого бюджетов город получил возможность избавиться от аварийных бараков, в которых опасно жить. При этом на месте старых деревянных строений могут появиться новые объекты и благоустроенные общественные территории. Так, дом №9 на Данчука мы планируем снести к лету, после оформления необходимых документов. И здесь не будет пустыря. Вокруг находятся дома, жильцы которых заинтересованы в благоустройстве этого места. У людей уже есть свои идеи о том, что и как здесь нужно сделать. Расчистим площадку, а благоустройство можно организовать за счет госпрограммы или нацпроекта», — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов.

После дома на Данчука министр отправился на улицу Бойко-Павлова. В доме №6 по программе переселения получила квартиру семья Ларисы Егоровой. Сейчас новоселы обустраиваются.

«Мы переехали на Бойко-Павлова только неделю назад. Еще предстоит ремонт, но и это мы решим, думаю, в течение года. Раньше мы жили на Истомина, 43а, в доме 1928 года постройки, в двухкомнатной квартире коммунального типа. А новую квартиру по программе переселения мы выбрали сами, администрация города дала такую возможность, так как квартира в аварийном доме была в нашей собственности. Пришлось доплатить, в пределах разумного, чтобы улучшить свои жилищные условия, и теперь у нас три комнаты и почти 80 квадратов вместо 54. Места хватает всем: и мне с мужем, и дочери с семьей. Мы очень рады, что программа работает и, так как переехали одни из первых, надеемся, наши бывшие соседи в ближайшее время тоже получат новое жилье», — поделилась Лариса Егорова с министром.

По словам Дария Тюрина, программа переселения – это мера государственной поддержки граждан. Федеральная программа подразумевает предоставление квартир такой же площади, как те помещения, которые люди занимают в аварийных домах. Но это не значит, что нельзя претендовать на улучшение жилищных условий.

Например, квартиры в домах, которые будут построены по программе, соответствуют современным стандартам и санитарным нормам, а значит, будут больше, чем в аварийных бараках. Эти дополнительные расходы берут на себя край и муниципалитет. Кроме того, люди и сами могут поучаствовать, особенно это касается собственников, можно подобрать для себя жилье самостоятельно и доплатить за дополнительные квадраты, как это сделала Лариса Егорова.

Попрощавшись с новоселами на улице Бойко-Павлова, министр поехал на улицу Гамарника, 80. В этом доме получила квартиру семья Елены Мищенко. Сюда Елена переедет вместе с сыновьями и внучкой из деревянного барака по переулку Дежнева, 11.

«В нашем доме на Дежнева я прожила почти 30 лет. Дом строился как временное жилье для геологов, но сейчас он аварийный и уже заваливается. Администрация города предоставила эту квартиру. Мы тоже поучаствовали, доплатили и вместо двухкомнатной получили трехкомнатную квартиру. Сейчас делаем ремонт, заменили трубы, проводку. Надеемся, что к марту уже переедем», — рассказала гостям Елена.

Как сообщил министр, по программе переселения в Хабаровске будет ликвидировано 85 домов. В связи с подписанием соглашения о досрочном завершении программы, задача усложнилась, но краевые власти сознательно взяли на себя эти обязательства, чтобы люди быстрее могли переехать из опасного жилья в благоустроенные квартиры.

«До конца 2022 года мы должны весь объем аварийного жилищного фонда расселить. В Хабаровске это порядка 19 тыс. кв. метров, из которых более 14 тыс. кв. метров будет построено в районе улицы Аэродромной. Начать строительство планируем уже в этом году, проектировщик сейчас дорабатывает проектно-сметную документацию. Оставшиеся квадраты будут куплены на вторичном рынке или у застройщика, это зависит от того, по какому пути пойдет администрация города», — отметил Дарий Тюрин.

Напомним, сейчас в Хабаровском крае расселяется аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Адресная программа переселения реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего по ней до конца 2022 года в регионе будет расселено почти 63 тыс. кв. метров аварийной жилплощади, в новое жилье переедут более 3 тыс 800 человек.