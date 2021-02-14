Дамбу в Комсомольске-на-Амуре стали строить круглосуточно

Работы на участке строительства инженерной защиты проконтролировал врио губернатора края во время своей рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

- Изначально финансирование на 2021 год было запланировано в сумме 2,7 миллиарда рублей. Однако мы с правительством провели серьезную работу на федеральном уровне, федерация пошла навстречу. Объем средств увеличен до 3,4 миллиарда рублей, - сообщил врио губернатора.

I этап дамбы спроектирован ЗАО ПИИ «Ленгипроречтранс», подрядчик - АО «УЭСК». Госконтракт заключен в июне 2019 года, срок его действия – до 31 декабря 2024 года. Из 9 млрд рублей, предусмотренных контрактом, на сегодняшний день профинансировано 1,4 млрд рублей.

Гидрозащита предполагается протяженностью более 17 км, в т.ч.: первый участок (микрорайоны Парковый и Парус) – 2,8 км, второй участок (п. Победа) – 4,4 км, третий участок (п. Менделеева) – почти 10 км. На защищаемой дамбой территории живут 18 тысяч человек.

Сейчас на участках микрорайонов Парковый, Парус и п. Менделеева выполняются работы по устройству тела дамбы, прокладке системы водоотведения, устройству защиты верхового откоса.





- В этом году перед нами стоит амбициозная и очень серьезная задача. 3,4 млрд рублей – такого освоения за год еще не было. Сели, расписали все, поняли, что если работать будут все, заниматься своим делом в соответствии с графиком, то задача абсолютно выполнимая. Полагаю, что к 2024 году объект будет закончен. Есть определенные проблемы, которыми мы занимаемся – и врио губернатора, и министерство строительства. Мы должны четко выстроить график финансирования. Сейчас видим деньги 2021 года и 2022 года. В части обеспечения инертными материалами, песком, грунтами все вопросы решены. Все карьеры местные, ничего из Хабаровска не привозится, никакой двойной – тройной цены нет, - проинформировал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Глава регионального минстроя уточнил, что сейчас работы по возведению дамбы подрядчик начал вести в круглосуточном режиме. Кроме того, он обратился к комсомольчанам с просьбой сообщать о замеченных фактах простоя, отсутствия техники, явном браке: в министерстве готовы оперативно отреагировать, проверить такие сигналы и скорректировать процесс.



