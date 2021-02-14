Более тысячи новорожденных появились на свет в январе в Хабаровском крае

Более тысячи новорожденных зарегистрировали в ЗАГСах Хабаровского края в январе этого года. Из них около 500 детей появилось на свет в краевой столице и порядка 200 – в Комсомольске-на-Амуре. Больше половины всех новорожденных – мальчики (51,65 %). По данным комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края, за прошедший месяц зарегистрировано 4540 записей актов гражданского состояния. Из них – 1025 свидетельства о рождении. В частности, зарегистрировано рождение 12 двоен и одной тройни.

Всего зарегистрировано рождение 531 мальчика. Больше всего из них – 34 родители назвали Артёмами, еще 27 носят имя Александр, 23 – Михаил. Также среди популярных имен: Кирилл, Иван, Максим, Матвей, Тимур. Единичные случаи: Ростислав, Артур, Савва, Лука. Девочек родилось чуть меньше – 497. Из них больше всего назвали Евами (24) и Софиями (24). 18 девочек родители назвали Екатеринами, 17 младенцев носят имя Вероника. Реже девочек стали называть Анастасиями, Аринами, Елизаветами, Таисиями, Кристинами и Алисами. Зато в январе текущего года зарегистрированы такие редкие имена как: Ярослава, Эльмира, Стефания, Снежана, Ника, Лея, Камила и Лейла.

В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края напоминают, что отелы ЗАГС работают по предварительной записи. Также жители региона могут подать заявление на выдачу свидетельства о рождении через портал госуслуг.



