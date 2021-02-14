Все больше больниц Хабаровского края возвращаются в «доковидный» режим

Больницы Хабаровского края продолжают возвращаться к своей профильной деятельности. Еще три медицинских учреждения сократили коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией ввиду улучшения эпидемиологической обстановки. В Советской Гавани, районе имени Лазо и Комсомольске высвободилось 95 мест. Солнечная ЦРБ полностью выходит в плановый режим работы. С конца октября 2020 года в этой больнице пролечили около 1000 человек. На текущий момент в учреждении находятся 30 пациентов, инфекционный корпус рассчитан на 45 мест.

- Динамика у пациентов наблюдается положительная, большая часть будет выписана в амбулаторию. Согласно плану маршрутизации, всех, кто нуждается в продолжении стационарного лечения, мы переведем в городскую больницу №2 города Комсомольска, - сообщили в администрации Солнечной районной больницы.

Также с 15 февраля главный корпус больницы, рассчитанный на 76 мест, открывает свои двери для оказания плановой помощи. Учреждение прошло полную санитарную обработку и получило заключение Роспотребнадзора об отсутствии какой-либо инфекции внутри. В Хабаровском крае койки под COVID-19 развернуты в 15 медицинских учреждениях. На лечении находятся 3408 человек, в том числе 913 - стационарно, 2495 - амбулаторно.



