О социальных инвестициях расскажут в Хабаровском крае

Семинар «Социальные инвестиции и социальные инновации» пройдет в Хабаровске 17 февраля. Как рассказали в ЦОУ «Мой Бизнес», в первую очередь мероприятие рассчитано на предпринимателей, которые оказывают услуги в социальной сфере. Зачастую именно таким бизнесменам не просто привлечь дополнительные средства для расширения и развития своего дела.

- Семинар посвящен актуальным вопросам российской и международной практики импакт-инвестирования, анализу типовых проблем взаимодействия корпораций и фондов, социальных предпринимателей. Участников научат выстраивать процессы инвестирования и производить расчёт социального возврата на инвестиции. Помимо этого, на семинаре расскажут, как отличить социально-ответственный крупный бизнес от недобросовестных компаний. Участникам семинара также расскажут об имущественной поддержке, предоставляемой правительством края, - рассказали в центре оказания услуг «Мой Бизнес».

Как отмечают в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, сегодня в регионе соответствующими требованиям "социального предприятия" признаны 43 организации.





- География социального бизнеса обширна – от городских округов до небольших населенных пунктов края. Виды деятельности также разнообразны, при этом бизнес по ряду причин быстрее реагирует на запросы граждан. Наша задача - создать максимальные возможности для входа предпринимателей в социальную сферу, - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что в крае частным бизнесом прочно освоена ниша услуг по дневному уходу за детьми, такие предприниматели активно работают в сфере дополнительного образования. Среди популярных социальных направлений услуги в сфере культуры, спорта, медицинского обслуживания, народного и художественного промысла. Участие в семинаре бесплатное, зарегистрироваться на курс можно на сайте ЦОУ «Мой Бизнес».



