Акции и флешмобы соберут влюбленных в Хабаровском крае

14 февраля Краевой молодёжный центр «Поколениум» проведёт праздничную акцию под названием #Любисумом в торговом центре Brosko Mall.

В разгар праздника специалисты молодёжного центра проведут опрос на тему Дня всех влюблённых среди случайных посетителей центра. Участникам будет задано 10 забавных вопросов, за ответы на которые у каждого будет шанс выиграть ценные призы в виде сертификатов в популярные кофейни города. Те, кто верно ответит на все вопросы, получат подарочные сертификаты в кинотеатр Cinema 9 IMAX.

Помимо викторины, Краевой молодежный центр порадует влюблённых со всего края онлайн-конкурсом в своем инстаграм-аккаунте. Подробнее о конкурсе можно узнать в профиле @pokolenium.

Также специалисты центра запускают флешмоб #оЛове, суть которого заключается в том, чтобы участники выложили публикацию со своей историей любви в инстаграм-аккаунт, отметили её хэштегом #оЛове.

Победителю конкурса достанется трёхмесячная подписка на ЯндексПлюс, а участник флешмоба с самой впечатляющей историей получит такую подписку на полгода.

Принять участие в акции жителям Хабаровского края предлагает и региональный центр молодежных инициатив @kcmikhv

⠀Для этого необходимо поделиться в своем инстаграм-аккаунте фото с памятными событиями или воспоминаниями. Это может быть закат над Амуром, лучший кофе, верный друг или любимое хобби.

Чтобы присоединиться к акции необходимо поставить под своим постом хештеги #ХабаровскГородЛюбви #ИзХабаровскаСлюбовью #ЯЛюблю #РоссияСтранаЛюбви.

Кроме того, сегодня в бассейне Дома молодежи в Комсомольске-на-Амуре (проспект Мира,2) состоятся тематические соревнования для влюбленных, главным из которых станет конкурс на самый долгий поцелуй под водой.