«Созвездие» набирает слушателей в школу вожатых в Хабаровском крае

Краевой детский центр «Созвездие» ведет набор слушателей на очередной сезон «Школы подготовки вожатых». Программа разработана с целью обучения и дальнейшего трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в должности «Воспитатель педагогического отряда». Слушатели изучают теоретический блок, куда входят темы по основам психологии, педагогики, первой медицинской помощи и другие, также предусмотрены различные практические занятия. По окончании курса будут выданы свидетельства о присвоении квалификации вожатого государственного образца, которые впоследствии дают возможность трудоустроиться в любой детский оздоровительный лагерь.

К 12 февраля было подано 28 заявок, регистрация на участие в проекте продлится до 15 марта. Заполнить заявку можно пройдя по ссылке: https://forms.gle/JW1LyDtwcHcNcLSr6

Центр «Созвездие» является базовой площадкой социально-педагогической направленности в рамках краевого проекта «Педкластер27» и отвечает за подготовку и сопровождение вожатских кадров края — реализация краевой программы профессиональной подготовки «Школы подготовки вожатых» осуществляется ежегодно. Также центр реализует программу самоопредления подростков «Детское объединение "Я-вожатый». Кроме того, в регионе работает сообщество «Лига вожатых Хабаровского края», которое создано для повышения уровня профессионального мастерства.



