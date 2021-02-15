Хабаровская плитка травмирует горожан





В нашем городе весьма популярна плитка, но из-за нее люди постоянно ломают себе руки и ноги

Хабаровский край, как известно, регион чемпионов. Особенно по зимним видам спорта. Чепалова, Скобрев, «СКА-Нефтяник» – наши честь и гордость! Есть еще хоккейный клуб «Амур» – наша чуть-чуть честь и грамм гордости! А знаете, почему нам удается покорять вершины? Потому что Хабаровск есть гигантская ледовая арена.

Куда ни пойди, всюду скользкая плитка. Проводить тренировки можно денно и нощно, среди мужского и женского населения, любого возраста и партийной ориентации. Народ, правда, не совсем в восторге от такого: как-то ему важнее не опоздать на автобус, нежели выписывать тройные тулупы.

Скорая не приедет

Седьмого января хабаровчанка Светлана К. решила посетить муниципальный торговый комплекс на ул. Панфиловцев, 14. Первое, на что она обратила внимание, – владельцы здания поддерживают спорт и готовы ковать из людей конькобежцев независимо от желания этих самых людей. Ибо на ступенях и в «предбаннике» отсутствовали резиновые коврики.

Как бы осторожно женщина ни двигалась, обстоятельства оказались сильнее ее. На голом кафеле она поскользнулась и упала. Как позже выяснилось в больнице – получила в результате падения перелом тазовой кости…

«Самостоятельно я не могла подняться на ноги, — рассказывает Светлана. — Мне помогли две женщины. Потом меня отвезли на машине домой. Оттуда я позвонила дочери, а потом на такси отправилась сначала в травмпункт, а потом во вторую краевую больницу».

Почему Светлана не вызвала скорую помощь? Очень просто, объясняет женщина. Из-за пандемии врачи сильно заняты и наверняка «карета» спешила бы на помощь несколько часов. Если б вообще приехала…

После того как состояние хабаровчанки улучшилось, она позвонила в полицию. Представитель правоохранительных органов поинтересовался: Светлану кто-нибудь толкал? Услышав отрицательный ответ, блюститель порядка вынес вердикт о невозможности привлечения к ответственности владельца торгового комплекса. Разве что попробовать обратиться в суд.

«Я потом попросила дочь, чтобы она заглянула в этот центр, — продолжает пострадавшая. — Оказывается, коврики там срочно появились. Сейчас я уже долечиваюсь дома. Но пока с трудом встаю на костыли».

Женщина не отрицает того, что ей стоило вести себя аккуратнее на скользком кафеле. Однако это не отменяет ответственности за игнорирование руководством комплекса техники безопасности. Любовь к спорту – это замечательно, но такой «хоккей», наверное, нам не нужен.

Андрей Канев