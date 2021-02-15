Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Хабаровском крае

Чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), ежегодно проводимый в рамках реализации национального проекта «Образование», стартовал сегодня в Хабаровском крае. 353 участника — студенты техникумов и колледжей — будут соревноваться в 55 компетенциях.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в этом году региональный этап проходит в 19 учреждениях. В их числе 16 техникумов и колледжей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Хор. Также в качестве площадок выбран центр дополнительного образования «IT-куб», «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» и цеха ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ».

В соревнованиях по 55 компетенциям WorldSkills принимают участие 353 конкурсанта, 271 эксперт и 49 главных региональных экспертов. Планируется, что чемпионат посетят 16 сертифицированных экспертов от «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Впервые будет организована работа новых для региона компетенций, таких как: «Программные решения для бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Социальная работа», «Разработка виртуальной и дополнительной реальности», «Управление локомотивом», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и «Веб-дизайн и разработка».

К работе на площадках чемпионата также привлечены 150 человек из состава Корпуса волонтеров профессионального образования Хабаровского края.

Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. В прошлом году представители Хабаровского края завоевали две бронзовых медали: Анастасия Бутарова получила награду в компетенции «Хлебопечение», а Захар Задорожный в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники». Кроме того, пять участников отмечены наградами Medallion of Excellence. Ее присваивают конкурсантам, набравшим не менее определенного количества баллов. Награда указывает на то, что участники подтвердили свою профессиональную квалификацию по компетенции.