Зачем хабаровчане обнимаются с дубом?

Дуб - настоящий царь среди деревьев. Живет долго: от 300 до 500 лет, есть сведения о тысячелетних дубах. Многие народы использовали изображения дуба на своих гербах. Это мужское дерево - символ здоровья, мощи и беспредельной власти.

В древнем Риме трусов привязывали к дубовым столбам на несколько дней. Считалось, что сила дерева добавит человеку недостающей отваги. Говорят, во время войны солдаты вшивали себе в одежду кусочки дерева, дабы обрести храбрость и неуязвимость.

Внимание! Если вы попали в грозу, то никогда не стойте под дубом! Чаще всего молния ударяет именно в это дерево. Друиды считали молнию знаком вдохновения и даже придумали ритуал привлечения молнии в дуб - "соблазнение молнии".

Сильного, смелого мужчину сравнивали с большим дубом - крепок как дуб. Дал дуба - по легенде души умерших именно по стволу дуба, как по лестнице, поднимаются на небо. Древние славяне считали дуб деревом бога Перуна.

Дуб обладает сильнейшей положительной энергетикой. Поэтому гуляйте в дубравах, сидите под этим деревом не менее получаса, обнимайтесь с ним, настраиваясь на позитивные мысли, и прибудут к вам силы душевные и физические.

Учтите, самая сильная энергия дерева после 6 часов вечера! Хорошо прогуляться перед сном в дубовой роще. Кстати, самые вкусные грибы растут под дубами.

Хотите заняться производством алкоголя? Дубовые бочки - лучшее хранилище, плюс аромат и изысканный вкус. А если собрались в плаванье, корабль лучше всего мастерить из дуба - ни одна пушка не пробьет! Самая лучшая итальянская пицца готовится на дубовых дровах. А когда обычный кофе надоел, молотые желуди разнообразят ваш рацион.

Если вы сомневаетесь в своей сообразительности (у всякого изредка такое случается), носите с собой или желудь, или кусочек дерева. Говорят, помогает при заключении договоров и прочих подобных действиях.

Нельзя ломать дуб просто так: из 10000 желудей деревом станут единицы! В Атенсе (штат Джоржия, США) существует дуб - законный владелец самого себя и окружающей его земли. В 1942 году дуб-землевладелец упал. На его место был посажен дуб-сын, который тоже получил в собственность самого себя и землю в качестве законного наследника. Бывает же такое!

Мой дедушка, от которого мне частенько попадало за инициативу, был крепок аки дуб и морально, и физически. Жаль, что не все его рецепты и присказки я запомнила и записала.

В 60-е годы прошлого века он один поднял и закрепил на дубе огромный самодельный улей для диких пчел, выдолбленный из ствола дерева. Ну и что, скажете вы, мы же не знаем, насколько большим и тяжелым был этот пчелиный домик! АГА! Мы не знаем, а вот мой отец и еще двое молодых дюжих смельчаков втроем не смогли потом этот домик снять.

Ирина Оркина

РЕЦЕПТЫ Если вы замечали на дубовых листьях красно-желтые наросты - "галлы", то знайте: они так же полезны, как и кора. Дубовая кора - самое ценное лекарственное сырье. Применяется при множестве заболеваний. Заготавливать кору следует весной, снимать осторожно с молодых веток.

Отвары из коры:1 чайную ложку измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Полученным раствором можно полоскать рот почти при всех воспалениях ротовой полости, протирать лицо утром и вечером для упругости кожи. НЕ смывать! P.S. Если нет ни времени, ни охоты заготавливать кору, то купите ее в аптеке.

Еще один старинный рецепт: в обувь, под стельку, вложить лист дуба и на службу ходить только так! Говорят, о-о-очень полезно для карьерного роста и прибавки жалования. Правда, в старинных рекомендациях не написано, надо ли при этом работать или на службе можно просто сидеть и кофеек попивать...