Ориентировщики Хабаровского края стали медалистами российского чемпионата

В Нижегородской области завершились чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию. В общей сложности спортсмены Хабаровского края завоевали 18 наград различного достоинства. В первый день соревнований победителями в гонке на маркированной трассе стали Анастасия Кравченко, Мария Воробьева и Ксения Павлова. Серебряным призёром стала Виктория Крутова. Бронзовая медаль у Максима Жилина.

Во второй соревновательный день чемпионата и первенства России по спортивному ориентированию в г. Шахты Нижегородской области спортсмены сборной края стали обладателями трёх золотых и одной серебряной медали.

Алёна Трапезникова, Анастасия Кравченко и Алина Дербина стали победителями в эстафетной гонке среди женщин. Среди юниорок в возрасте до 21 года золотую медаль завоевали Мария Воробьева, Виктория Крутова и София Кузнецова. Среди юношей до 18 лет обладателями награды высшей пробы стали Владислав Визнович, Илья Лебедев и Артур Плехов. Максим Трифоненков, Сергей Горланов и Сергей Митяков в состязании мужчин пришли к финишу вторыми. В дисциплине комбинация победителями стали Сергей Горланов, Артур Плехов и Максим Жилин. Бронзовую награду завоевал Максим Трифоненков. В классической гонке с общего старта золотые медали завоевали Алёна Трапезникова и Максим Жилин. Серебряным призёром стал Илья Лебедев. Бронзовые награды у Марии Воробьёвой и Сергея Горланова.







