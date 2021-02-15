Террориста, близкого к Шамилю Басаеву, убили в Приморье

65-летний Халид Хугуев, устроивший взрыв в московском «Охотном ряду» в 1999 году, погиб от ранения в шею, сообщает Следком Приморского края.

По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения в Партизанском районе между двумя осуждёнными произошла ссора в ходе которой 41 -летний подозреваемый нанёс ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался.

По данным «Интерфакса», найденный мертвым заключенный был осужден по ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию и исполнение терактов в Москве в 1999 году: в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд».

Прокуратура Приморья начала проверку по факту гибели осужденного.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами исправительного учреждения требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, отбывающими наказание.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ход расследования которого поставлен в прокуратуре на контроль.

26 апреля 1999 года на 20-м этаже здания «Интуриста» произошел взрыв. В результате были ранены 11 человек. Взрыв в «Охотном ряду» произошел 31 августа 1999 года в зале игровых автоматов. Пострадали 40 человек, одна из раненых позже умерла.

Следствие считает, что взрывы заказал террорист Шамиль Басаев, который таким образом вымогал деньги у певца Иосифа Кобзона, чей офис был расположен на 20-м этаже «Интуриста», и предпринимателя Умара Джабраилова — президента компании, управлявшей «Охотным рядом».

За организацию терактов суд приговорил Хугуева к 25 годам колонии строгого режима. Позже ему сократили срок до 22 лет. За исполнение терактов также осудили Магомадзаира Гаджиакаева — на 15 лет. Позже срок сократили до 13 лет.