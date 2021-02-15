Владимир Путин встретится с Михаилом Дегтяревым

Предполагается, что на этой неделе Президент России Владимир Путин проведет рабочие встречи с лидерами думских партий и главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил факт будущей встречи, но не назвал точной даты.

«Очевидно, что идет год парламентских выборов... все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение», - сказал Песков.

Это будет первая личная встреча Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым. Ранее общение проходило по видеосвязи - именно так глава государства предложил тогда еще депутату Госдумы от ЛДПР возглавить Хабаровский край.

С первых же дней своего назначения Михаил Дегтярев оперативно вошел в курс региональных проблем и начал решать накопившиеся задачи. Удалось добиться успехов во многих сферах, включая борьбу с пандемией и проблему обманутых дольщиков. Граждане оценили усилия врио губернатора – социология фиксирует высокий процент доверия граждан к главе региона.

Как отмечают эксперты, встреча Дегтярева с Президентом РФ свидетельствует о наличие у него конструктивного взаимодействия с Кремлем и демонстрирует поддержку со стороны федеральных властей.