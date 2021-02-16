Михаил Дегтярев встретился с главой РусГидро

Сегодня у Михаила Дегтярева в Москве состоялась рабочая встреча с председателем правления-генеральным директором ПАО Русгидро Виктором Хмариным. Одним из ключевых вопросов на встрече стало обсуждение готовящегося к заключению соглашения между Хабаровским краем и ПАО «РусГидро» по взаимодействию и совместной работе при разработке Схемы и программы перспективного развития края до 2025 года, а также вопросов газоснабжения запланированной к строительству Хабаровской ТЭЦ-4, которую ПАО «РусГидро» будет возводить в рамках государственной программы модернизации тепловой электроэнергетики, и теплоснабжения новых микрорайонов Хабаровска.

Стороны также обсудили ход строительства котельной в пос. Майский Советско-Гаванского района, которую энергохолдинг строит для теплоснабжения населенного пункта. Глава региона высоко оценил качество строительства и работы недавно введенной в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань и жилого дома для работников электростанции.

Стороны сообщили о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества