Одаренные дети Хабаровского края обсудили проблемы региона

В краевом детском центре «Созвездие» прошло мероприятие «Территория смысла». Его организаторами выступили участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре (искусству) и английскому языку. Участие в мероприятии также приняли зампред по социальным вопросам Евгений Никонов и министр образования и науки Виктория Хлебникова.

Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре (искусству), английскому языку познакомили гостей с шедеврами живописи на английском и русском языках, провели интерактивную экскурсию, посвященную Дню рождения музыкального училища имени Гнесиных. Освоению и развитию Дальнего Востока был посвящен шахматный турнир, на котором каждый участник смог продемонстрировать свои знания по истории Хабаровского края. Встреча завершилась открытым диалогом - участники высказались по наиболее спорным страницам истории, обсудили вклад жителей в развитие края, современные проблемы региона. Вопросы и задания ребята готовили сами.

- Дети потрясающие, почти каждый из них говорил про экологию, развитие туризма и самобытность региона. Это демонстрирует общий настрой и желание работать на будущее края, - сказал Евгений Никонов.

Отметим, что в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников ежегодно принимают участие все общеобразовательные организации края и свыше 54 тысяч обучающихся. Региональный этап проходят ежегодно около тысячи участников, из них свыше 200 человек становятся победителями и призерами. Выпускники школы, признанные победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, ежегодно награждаются именной денежной премией от правительства края. С 2015 года ее обладателями стали 69 школьников. В текущем году премия получила имя Приамурского генерал-губернатора Николая Гродекова.



