Собрание к столетию Алексея Черного будут транслировать в Хабаровске

В краевом музыкальном театре 18 февраля состоится торжественное собрание, посвященное столетию со дня рождения первого секретаря крайкома КПСС Алексея Черного. Перед зрителями выступят известные артисты и творческие коллективы региона. В фойе театра будет организовано несколько тематических экспозиций. Гости мероприятия смогут ознакомиться с фотоматериалами, архивными документами, а также книжными изданиями.

Трансляция торжественного собрания, которую организует Хабаровский краевой музыкальный театр, будет доступна на официальном сайте правительства Хабаровского края. Начало в 17:00.





Алексей Клементьевич Черный родился 23 февраля 1921 года. В 1962-1970 годах возглавлял хабаровский крайисполком, а в период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС. По его инициативе и под личным контролем были возведены многие предприятия, заводы, объекты энергетики. Ударными темпами строились в пригородной зоне Хабаровска птицеводческие и животноводческие комплексы. Жители региона стали в достатке получать молоко, овощи и картофель, яйца, рыбные деликатесы местного производства.

Участие в торжественном собрании примут представители органов исполнительной власти, краевой законодательной думы, ветераны и коллеги Алексея Черного, представители различных отраслей хозяйства, а также научная, педагогическая и творческая интеллигенция.



