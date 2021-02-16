Квартал Твердохлебово обслуживает новая УК





Новая управляющая компания приступила к работе в жилом квартале Твердохлебово в пригороде Хабаровска 1 февраля. Сегодня организация обслуживает в микрорайоне четыре из шести домов. Собственники еще одного дома соберутся, чтобы выбрать управляющую организацию до 19 февраля. А по последней многоэтажке администрация Хабаровского района объявит конкурс до конца месяца. Таким образом, после вмешательства краевых властей будет решена проблема плохого обслуживания этого жилого комплекса.

В декабре прошлого года министерство ЖКХ края взяло на контроль ситуацию в квартале Твердохлебово. Специалисты ведомства неоднократно встречались с его жителями, представителями местных властей и коммунальных компаний, чтобы согласовать их действия. На данный момент разработан план мероприятий по решению проблем микрорайона. По нему до конца марта управляющая организация должна очистить подвалы от мусора и отремонтировать двери, прочистить канализацию в домах, восстановить освещение в подъездах.

- На сегодняшний день новая управляющая компания откачала воду из всех подвалов после порывов канализации. В марте, когда растает лед, эти помещения будут отмыты. Освещение в подъездах восстановили: где-то заменили автоматы, где-то – выключатели и светильники. Также специалисты уже промыли, прочистили или поменяли все фильтры системы теплоснабжения в домах. Кроме того, управляющая компания сразу организовала регулярный вывоз мусора с контейнерных площадок. Сначала убрали свалки, для чего понадобилось 4 самосвала. Сейчас машина приезжает ежедневно. Также начали расчищать чердаки, уже вывезли больше тонны мусора, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

По словам главы краевого ведомства, управляющая организация также установила информационные стенды во всех подъездах, чтобы жильцы знали, куда обращаться, если возникнут какие-то проблемы. Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, которая принимает заявки от жильцов. В ближайших планах компании – провести вместе с ресурсоснабжающей организацией ревизию внутриквартальных сетей канализации и внутридомовых систем водоснабжения. Летом планируется установить резервный насос на канализационной насосной станции, а ближе к осени – подключить дома к другому водоводу, чтобы избежать порывов. Кроме того, на весну запанировано подключить в квартале уличное освещение, чем займутся районные власти.

Исполнение плана по устранению проблем квартала Твердохлебово будет на постоянном контроле в министерстве ЖКХ края. Специалисты ведомства уже несколько раз выезжали на место, проверяли, как справляется с содержанием домов новая управляющая компания.

Напомним, что в конце прошлого года по поручению врио губернатора региона микрорайон посетил заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский. Зампред встретился с жильцами, обсудил варианты выхода из сложившейся ситуации. После этого в министерстве ЖКХ края состоялось совещание, на котором была разработан специальный план, по нему сейчас микрорайон приводят в порядок.



