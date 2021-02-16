Более 20 тысяч жителей Хабаровского края прошли вакцинацию

Заседание очередного оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае состоялось в правительстве края. Участники обсудили, как проходит кампания по вакцинации населения против COVID-19. На текущий момент привито 20957 человек, из которых вакцинацию двумя компонентами прошло 3608 человек. В Хабаровский край продолжает поступать вакцина - с начала февраля в регион пришло более 12 тысяч доз вакцины Спутник V.

- В 33 медицинских организациях развернуто 39 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции - во всех муниципальных образованиях края. Работает 4 мобильных пункта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Выездные бригады выезжают в организованные коллективы. Поступает информация о том, что вакцина в некоторых медорганизациях закончилась. Пришедшие вчера 10 тысяч доз вакцины на текущий момент распределяются в районы, поэтому мы настоятельно рекомендуем поликлиникам вносить людей в лист ожидания. И как только вакцину доставят в медучреждения, приглашать граждан на вакцинацию, - рассказал Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Всего с начала прививочной кампании в Хабаровский край поступило 39466 доз вакцины против COVID-19. Из них 36946 доз Гам-Ковид Вак, 700 - Эпиваккорона. Организован подвоз населения, проживающего в труднодоступных и малонаселенных пунктах, в том числе лиц старше 65 лет в медицинские организации к месту проведения вакцинации.

Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам обратил внимание глав муниципальных образований на важность вакцинации людей, входящих в группу риска.

- Нужно обязательно предложить пройти вакцинацию людям с сахарным диабетом и сотрудникам МФЦ, так как они в группе риска и ежедневно общаются с большим количеством людей. Сотрудникам поликлиник необходимо обзванивать и приглашать на вакцинацию. Также нам предстоит сделать медицину в отдаленных районах края более доступной: все учреждения здравоохранения имеют статус краевых. Поликлиники должны обслуживать территорию вне зависимости от административно-территориального деления. Мыс Лазарева административно необходимо подчинить к Ульчской ЦРБ. Нужно проанализировать обращения жителей и пересмотреть маршрутизацию зоны обслуживания районными больницами жителей Хабаровского края, - поручил Евгений Никонов.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой, сейчас в регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю выявлено 1002 случая COVID-19, на прошлой неделе – 1731. Наибольший темп прироста заболеваемости наблюдался в городе Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Хабаровском и Солнечном муниципальных районах. В Аяно-Майском районе проводятся дезинфекционные мероприятия в выявленном очаге. Несмотря на снижение заболеваемости в целом, Татьяна Зайцева обратила внимание глав муниципальных образований на важность продолжение соблюдения всех эпидемиологических рекомендаций.

Как отметили на штабе, невысокий процент загруженности коечного фонда в учреждениях, осуществляющих лечение больных COVID-19, позволяет продолжать сокращение коек. Министерством здравоохранения Хабаровского края подписано распоряжение о выводе в профильный режим работы еще 180 коек: в районной больнице имени Лазо – 28 коек, в Тугуро-Чумиканской больнице – 2 койки, в городской больнице № 10 Хабаровска - 90 коек, в городской больнице № 2 Комсомольска-на-Амуре - 60 коек.

Всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1364 койки. Свободно - 435. На лечении находятся 3295 человек, в том числе 929 - стационарно, 2366 - амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 47606 случаев Covid-19. 44041 человек выздоровел.



