Президент Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Михаилом Дегтяревым основные векторы развития Хабаровского края.

Главным стал вопрос экологической безопасности. Краевые власти предлагают включить реку Амур в национальный проект «Экология» — по аналогии с отдельными проектами по сохранению реки Волги и озера Байкал. Михаил Дегтярев обозначил три основных направления: стабилизацию паводковой обстановки, борьбу с промышленным загрязнением и воспроизводство рыбы. Он отметил, что необходимые предложения сформулированы и направлены в Правительство РФ. Проект должен быть трансграничным, учитывающим общее пользование водной акваторией Россией и КНР.

«Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был совместный проект», — подчеркнул президент РФ.

Вторая инициатива также связана с международным сотрудничеством.

«Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого — грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края», — сказал врио губернатора Хабаровского края.

Владимир Путин отметил, что по обоим поднятым вопросам необходимо представить более подробную документацию. Михаил Дегтярев уточнил, что письма, подготовленные правительством региона, прорабатываются Межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству.

Глава региона поблагодарил президента страны за оказанное доверие. Он отметил, что за прошедшие полгода были приняты решения, цель которых – повышение качества жизни в Хабаровском крае. В частности, проиндексированы краевые социальные выплаты, многие из них увеличены впервые за восемь лет. Найдены резервы для снижения с 1 января этого года транспортного налога. Увеличены премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым ученым. Сформирована тактика решения проблемы обманутых дольщиков: в этом помогает федеральный фонд защиты их прав, с которым заключено соответствующее соглашение.

Михаил Дегтярев привел пример эффективного взаимодействия с МЧС, правительственной комиссией, с соседним субъектом РФ – Еврейской автономной областью. Во время осеннего паводка был введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволило избежать человеческих жертв, своевременно отстроить систему оценки материального ущерба, наладить выплаты людям, которые потеряли имущество.

Отдельной темой разговора стало присвоение Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести». Ходатайство об этом подписано врио губернатора и председателем Законодательной думы края. В основу лег пакет документов, подготовленный музейными, архивными работниками, предприятиями города Юности.

«Обязательно рассмотрим. Комсомольск-на-Амуре — действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях — повышение обороноспособности, промышленности. Так что, безусловно, я понимаю, о чем идет речь. Рассмотрим самым благожелательным образом», — сказал глава государства.

Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина от имени всех комсомольчан за размещение дополнительных оборонных заказов на мощностях Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода.

«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в вопросы и проблемы. Держите руку на пульсе», — резюмировал встречу президент России.



