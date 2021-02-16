Дегтярёв держит на личном контроле ход ликвидации последствий циклона в Хабаровском крае

Врио руководителя Хабаровского края Михаил Дегтярев, находящийся сейчас в Москве, поручил региональному правительству провести заседание чрезвычайной комиссии, чтобы оказать помощь пострадавшим от циклона.

Он попросил экстренные службы оперативнее помогать людям, поручил обеспечить возможность проведения занятий в школах в дистанционном формате, подчеркнув, что при этом в среду все заведения должны быть открыты и готовы принять детей на очное обучение. Кроме того, глава региона обратился к работодателям с просьбой позволить сотрудникам завтра работать удаленно.

Напомним, что 16 февраля на край обрушился снегопад. По состоянию на 9.00 часов в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты.

Ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах Советская Гавань – Ванино – Монгохто в Советско-Гаванском и Ванинском районах и Селихино – Николаевск-на-Амуре. Кроме этого, введено ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск до улучшения погодных условий.