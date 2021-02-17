Суд отложил оглашение приговора экс-губернатору Виктору Ишаеву

Замоскворецкий суд Москвы 17 февраля огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в растрате более 7,5 миллиона рублей ПАО "НК "Роснефть", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора по делу в отношении Ишаева отложно на 17 февраля в 9.30", — сказала собеседница агентства. Первоначально оглашение приговора было назначено на 16 февраля.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-чиновника наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ишаев и ещё один фигурант дела в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 годы Ишаев, являясь вице-президентом ПАО "НК "Роснефть", организовал растрату денежных средств компании на сумму более 7,5 миллиона рублей. Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" об аренде помещения свыше 280 квадратных метров, которое использовалось для нужд представительства ПАО "НК "Роснефть" в Хабаровском крае, директором которого являлся соучастник Ишаева. Соучастник, в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению