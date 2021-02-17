ЧС, ДТП, обрывы крыш и проводов: что принес циклон в Хабаровский край

За сутки в некоторых районах Хабаровского края выпало до двух с половиной месячной нормы осадков

Наиболее интенсивный снегопад в предыдущие сутки накрыл Бикинский, Вяземский районы и район имени Лазо. Сильный ветер и снег обрушился на побережье Татарского. Меньше всего циклон отразился на Верхнебуреинском районе.

В Хабаровске выпало 1,5 от месячной нормы осадков.

По состоянию на 7 часов утра в Хабаровске нет отключений горячего и холодного водоснабжения.

Большего всего хабаровчане сетуют на дорожную обстановку – за сутки произошло 78 ДТП. Минувшей ночью для отчистки дорог вышло 40 единиц техники. На автодороги города высыпано 252 тонны песчано-соляной смеси, убрано 185 кубометров снега. Днем 17 февраля в снегоуборке задействуют 70 единиц техники и 65 дорожных рабочих.





В Комсомольске-на-Амуре за вчерашний день и начало сегодняшнего зафиксировано 16 отключений электроэнергии, без света оставались 137 многоквартирных домов и 847 домов частного сектора. Все аварии были ликвидированы в течение нескольких часов. По состоянию на 11 утра электроснабжение не восстановлено только в частном секторе посёлка Мылки.



Серьёзных повреждений коммунальным объектам не нанесено, кроме котельной Комсомольск-Сортировочный, у которой оторвало оголовок трубы, но на работу котельной это не повлияло.



В городе продолжается снегоуборка. На расчистку дворов — «управляйки» обещают выставить 28 единиц техники, которые займутся в первую очередь расчисткой въездов во дворы и подъездов к мусорным площадкам.

- У нас были проблемы с электричеством. В Ванино сейчас практически полностью эта проблема ликвидирована, за исключением некоторых домов частного сектора и ул. Гарнизонной. Эта улица находится в ведении Минобороны, и их специалисты обещают восстановить электроснабжение во второй половине дня, - сообщил пресс-секретарь администрации Ванинского района Евгений Шахрай.

Поселок Тумнин остался без света полностью, там электроснабжение восстанавливают специалисты РЖД. Сложной остается обстановка в посёлке Токи, из-за сильного ветра крыш лишились местная школа и детский сад. Для оценки ущерба выехала комиссия.



В Советской Гавани режим ЧС ввели еще вчера. Здесь порывы ветра достигали 39,7 метров в секунду. В результате пострадали крыши учебных заведений, в том числе в поселке Заветы Ильича, а в школе №1 Советской Гавани побиты стекла в окнах. С многоквартирных домов сорваны крыши.

- Всего на побережье в двух районах пострадали крыши на 13 объектах, из них 8 социально-значимых объектов (детские сады, техникум, поликлиника школы) и 5 многоквартирных жилых домов. В этих районах режим введен из-за необходимости проведения восстановительных работ, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.