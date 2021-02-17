Бесплатно научат плавать детей в районах Хабаровского края

В рамках федерального проекта «Плавание для всех» в регионе бесплатные курсы в прошлом году прошли более 100 детей. Участниками программы стали дети от 7 до 9 лет. Программа рассчитана на 36 часов: это три месяца практических занятий по несколько раз в неделю.

Апробация программы началась в сентябре прошлого года на базе краевого физкультурно-оздоровительного комплекса "Ореховая сопка". Планируется, что января по март обучение пройдут еще 100 детей.

- Плавание – одно из важнейших средств физического воспитания, закаливания и профилактики заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Цель проекта – научить как можно больше школьников плавать, тем самым уменьшить число несчастных случаев на воде. Ребята охотно учатся, преодолевают страх перед водной стихией и осваивают жизненно необходимый навык. Хотя многие из них не связывают свою дальнейшую жизнь со спортивной карьерой. Умение плавать, полученное в ходе проекта, останется с ними навсегда, - отметили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

С апреля 2021 года программа стартует в 8 муниципальных районах края, где на сегодняшний день есть бассейны - это Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный и имени Лазо районы. В этих территориях будут введены ставки спортивных инструкторов за счет средств краевого бюджета. В рамках реализации проекта планируется провести спортивный фестиваль "Я умею плавать". В его рамках дети, прошедшие обучение, смогут продемонстрировать полученные навыки, а также выполнить нормативы комплекса ГТО.



