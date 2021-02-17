В Хабаровском крае наметили план ликвидации последствий циклона в Совгавани и Ванино

В правительстве региона прошло заседание краевой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Провести экстренное совещание распорядился врио губернатора края Михаил Дегтярев. Представители власти обсудили ситуацию после снежного циклона, обрушившегося на Хабаровский край накануне, а также наметили план восстановительных работ. От стихии больше других пострадали два района Советско-Гаванский и Ванинский, где ветром посрывало крыши зданий, повалило линии электропередачи.

- Сегодня на 7 утра без света в регионе находится 3180 домов в 13 поселениях, в которых проживают 12725 человек. Вчера эти цифры были больше, но часть повреждений удалось оперативно ликвидировать. Самый большой ущерб нанесен Советско-Гаванскому и Ванинскому районам, где с 13 зданий сорваны кровли. При этом 8 зданий относятся к социальной сфере, еще 5 – многоквартирные дома. В основном света нет как раз в Советско-Гаванском районе. В обоих муниципальных образованиях местные власти ввели режим ЧС, - сообщил и.о. руководителя комиссии по ЧС, министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Как отметили на комиссии, власти региона готовы оказать обоим районам как помощь из краевого материального резерва, так и финансовую. Для этого Дарий Тюрин поручил администрациям муниципалитетов к вечеру закончить оценку ущерба и представить эти цифры правительству региона. В случае ремонта крыш, министерство ЖКХ края намерено привлечь Регоператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, так как у этой организации уже есть надежные подрядчики. Кроме того, Фонд может рассмотреть возможность использования для ремонта своего финрезерва, предусмотренного как раз на случаи ЧС.

- Ситуация с ликвидацией последствий циклона находится на контроле врио губернатора региона, а также всех структур и ведомств правительства края. Сегодня после окончательного подсчета районами ущерба мы рассмотрим возможность введения режима ЧС межмуниципального характера. Это позволит максимально быстро помочь пострадавшим территориям, - подчеркнул Дарий Тюрин.

На заседании КЧС всем муниципалитетам была также поставлена задача по расчистке территорий и автодорог от снега. На уборке региональных трасс сейчас задействовано 57 единиц техники. Ограничено движение пассажирских автобусов сразу на нескольких магистралях: Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань-Ванино-Монгохто, Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Владивосток.

По информации синоптиков, сейчас эпицентр циклона выходит на юг Сахалина, поэтому остаточные явления наиболее сильно проявляются на востоке Хабаровского края. На утро в Советско-Гаванском и Ванинском районах все еще сохранялся сильный ветер – до 30 м/с. Но накануне порывы достигали 39 м/с, что оказалось критично для всей местной инфраструктуры. Однако уже завтра влияние непогоды там закончится, в других частях региона ситуация уже стабильная.



