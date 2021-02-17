Вопрос качества ремонта дорог обсудили в Хабаровском крае

Конференция по вопросам совершенствования качества дорожных работ прошла сегодня в Хабаровске. Заявленная тема вызвала интерес не только у подрядных организаций края, но и у коллег из других регионов России. Участие в конференции приняли представители компаний из Хабаровска, Казани, Москвы и Красноярска.

С докладом об перспективах развития дорожной сети Хабаровского края в текущем году выступил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

- Мы хотим, чтобы компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией дорог в крае, развивались и использовали передовые технологии. Со своей стороны, мы занимаемся разработкой плана по развитию дорожной сети региона на ближайшие пять лет, попутно внедряя современные методы контроля выполнения работ. Например, BIM-технологии, которые позволят не только собирать необходимые данные, но также позволят дорожникам быстро и качественно анализировать технологические, производственные, финансовые и экономические процессы, - пояснил Роман Мирошин.

Мероприятие прошло в две сессии. В первом блоке специалисты обсудили вопросы повышения эффективности работ в дорожном строительстве. Внимание докладчиков было сконцентрировано на национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проводимым мероприятиям по мониторингу его реализации на территории края. Представители ООО "Производственная фирма "ВИС" рассказали о текущем статусе строительства объекта «Обход г. Хабаровска». Второй блок обучающей конференции был посвящен качеству материалов, используемых в дорожном строительстве, технике для содержания дорог в зимний период и современным решениям к вопросам безопасности на дорогах.

Отметим, подобная конференция проводится в первый раз. Цель мероприятия – обсуждение новых технологий при реализации дорожных работ, обмен опытом со специалистами из других регионов, поиск путей оптимизации и модернизации производственных работ на дорожных объектах.



