X-files: Легенда о женщине с глазом на затылке

Хочется рассказать одну жутковатую бурятскую легенду. В свое время эта легенда поразила меня своим гротеском и глубиной философии.

Итак, когда-то одна мать потеряла своих детей. Она уже много лет бродит по земле и никак не может их найти. И найдет ли их хоть когда-нибудь, неизвестно.

Женщина очень высока ростом. У нее единственный глаз, и он располагается на затылке. Иногда мать видит какого-нибудь человека, и ей кажется, что это и есть один из ее потерянных детей. Она поднимает этого человека, подносит к своему единственному глазу. Но увидев, что это не ее отпрыск, она его отшвыривает и идет искать дальше.

Идет, ищет и не находит. Снова бредет, снова хватает людей и, не найдя ребенка, бросает и опять идет. Так и суждено ей скитаться до скончания веков. Ибо имя этой матери – Счастье. А оно, как известно, приходит лишь к избранным и только на короткое время…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин