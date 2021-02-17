Как жителям Хабаровского края получить компенсации за услуги ЖКХ?

В день, когда мы готовили к печати публикацию, где, в том числе, речь шла об оплате за коммунальные услуги, на редакционный WhatsApp пришло сообщение.

«Власти Хабаровского края продолжат практику компенсаций расходов населения за услуги ЖКХ. Выплаты получат те жильцы, у которых суммы в квитанциях в сравнении с декабрем 2020 года превысят предельные индексы роста. На первое полугодие 2021 года в регионе такой индекс установлен на уровне 0%... Любое превышение платы свыше этих цифр будет оплачено из краевого бюджета», - говорилось в материале.

«Ноябрь - 2699 рублей, декабрь - 3751 рубль, январь – 4469 рублей» - значилось в присланных квитанциях за отопление. «Почему нам говорят, что тарифы не меняли, а каждый месяц повышается оплата?» - возмущался читатель. «Каким образом человеку компенсируют увеличившиеся расходы из краевого бюджета?» – задались вопросом мы.

- Размер платы за отопление определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию и объема потребленной тепловой энергии, - поясняют в ДГК.

Тариф на тепловую энергию в декабре 2020 года и январе 2021 года не менялся и составляет 1846,87 руб./Гкал.

Это означает, что в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), где начисления производятся по установленным нормативам на отопление, платежи в декабре 2020 и январе 2021 не изменились. Если же сравнивать их с январем прошлого года, то нужно учитывать ежегодное повышение тарифа на тепловую энергию и ГВС. В Хабаровском крае рост тарифа в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,8%.

Другая ситуация сложилась в домах, оборудованных ОДПУ. Расчет платы за отопление в таких домах производится в соответствии с показаниями прибора. Расход тепловой энергии по ОДПУ в декабре 2020 года существенно ниже расхода за январь 2021-го. Основная причина - понижение температуры наружного воздуха. Среднемесячная температура января 2021 года сложилась на 5 С ниже температуры декабря 2020 года.

Январь 2020 года по температурным значениям также был значительно теплее января текущего года, что объясняет значительную разницу в размере платы за отопление за январь 2020 года и 2021 года.

К ответу ДГК стоит добавить напоминание: повышение тарифов произошло 1 июля 2020 г. (следующее ожидается в июле 2021-го), и «нормативщики», чьи дома ОДПУ не оборудованы, первый шок переживают в начале отопительного сезона, независимо от уличных температур. К январю, как правило, наступает привыкание.

Попробуем ответить на второй вопрос: как читателю получить компенсацию? Можно прочесть на сайте министерства ЖКХ правительства края. Но иногда хочется услышать обычную человеческую речь.

По цепочке мне передают телефоны компетентных специалистов. Цепочка обрывается в отделе мониторинга и расчетов. Его руководитель Ирина Никифорова объясняет, что существует определенный порядок предоставления компенсации, он подробно и не единожды описан. Как человек, ранее подобным вопросом не интересовавшийся, прошу рассказать, на что стоит обратить внимание?

- На то, что компенсируется только увеличение оплаты коммунальных услуг, - рассказывает Ирина Александровна. - К коммунальным услугам относятся: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.

Об этом следует помнить, если, к примеру, в январе общая сумма квартплаты выросла из-за увеличения платы за содержание и ремонт жилья или за домофон. Такие вопросы собственники решают общим собранием, выбирая управляющую компанию.

О чем еще важно знать. Расчет компенсации в сопоставимых условиях. Набор услуг, объем потребления, количество граждан, потребляющих услуги, при сравнении должны быть одинаковыми.

Допустим, под Новый год к вам нагрянули гости – было много готовки, стирки, гости принимали душ. Все это увеличило объем потребления определенных ресурсов. Но в декабре на улице было теплее, и теплоэнергию генерирующая компания поставляла как обычно. В январе гости разъехались, объем потребляемых ими ресурсов снизился, зато приходилось сильнее топить в морозы. Сложим все начисленные суммы. И увидим, что даже с увеличением оплаты за тепло совокупный платеж не изменился, а то и уменьшился.

В случае если размер вносимой платы за коммунальные услуги в текущем месяце не превысил размер вносимой платы в базовом периоде с учетом предельного индекса, компенсация не предоставляется.

Размер компенсации отражается в квитанциях – наверное, вы видели такую графу? – и сумма к оплате определяется как разница между начисленной суммой платы за коммунальные услуги и компенсацией. За расчетом специально обращаться не нужно. За этим постоянно следят администрации городских округов и муниципальных районов края.

Восхитившись объемами работы специально обученных людей в администрациях, прихожу к выводу: между сообщениями краевых властей и присланными квитанциями с растущей оплатой нет диссонанса. Да, заметно - цифры выросли. Но не превышают рамок, за которыми у граждан начинаются права и заканчиваются обязанности. Попадание «в компенсацию» - ноль процентов.

Ирина Северцева