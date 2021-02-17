В Хабаровском крае депутатами хотят стать Дуденок, Рюрик и Чудный

Завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты краевой думы по Советско-Гаванскому одномандатному округу №15. Голосование пройдет 25 апреля. Напомним, место в краевом парламенте стало вакантным после смерти Вячеслава Фургала.

В границы избирательного округа входят Советско-Гаванский и часть Ванинского районов. В выдвижении приняли участие семь политических партий, три кандидата являются самовыдвиженцами.

Партия «Коммунисты России» выдвинула Ольгу Андриенко, заведующую представительством филиала "ЦЕПТЕР Интернациональ". От «Справедливой России» попытать свои силы решил Виталий Ветошкин, гендиректор ООО "ДВ Легион". Коммунисты определились с кандидатом на довыборы в краевой парламент – это депутат собрания Советско-Гаванского района Егор Карабанов. Среди самовыдвиженцев – индивидуальный предприниматель Андрей Дуденок, гендиректор «Транс Строй М» Сергей Матвеев, гендиректор «Хорус Консалтинг» Андрей Чудный.

Партия «Зеленые» тоже выразила желание поучаствовать в избирательной гонке, от нее на депутатский мандат претендует предприниматель Сергей Павленко. «Единая Россия» выдвинула главу поселка Майский Олега Сердюкова, ЛДПР – главврача Советско-Гаванской районной больницы Надежду Толочко.

Не осталась в стороне партия «Яблоко», выдвинув руководителя организации с очень длинным названием – Исполнительного бюро Межрегиональной общественной организации «Социально-Прогрессивный Альянс научно-теоретического и практического содействия социально-экономическому и культурному росту регионов «Рост Регионов» Рюрика Фоминых.

По словам председателя крайизбиркома Дениса Кузьменко, сейчас пять партий, которые представлены в Госдуме, готовят документы на регистрацию. Остальным, в том числе самовыдвиженцам, надо собрать подписи (минимум 1580).

- В основном все выдвиженцы из Советско-Гаванского района, один из Ванинского, двое из Хабаровского края и есть кандидат из Хабаровского района. Самому молодому – 35 лет, самому старшему – 54 года, - отметил Денис Александрович.

Юлия Рудакова