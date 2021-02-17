Дегтярев отправился в наиболее пострадавшие районы Хабаровского края

Михаил Дегтярев ближайшим рейсом вернулся из Москвы и сразу направился в районы края, пострадавшие от циклона.

«Более десяти тысяч человек сейчас находятся без света, - сказал глава региона. – Больше всего пострадал Ванинский и Советско-Гаванский районы. У тринадцати зданий сорвало крыши. Восемь из них — это школы и детские сады. Там и Гатка, и Заветы Ильича, в общем, пострадало все побережье Татарского пролива».

По словам Дегтярева, он уже дал поручения профильным ведомствам развертывать все силы. Они будут заниматься восстановлением территорий. Врио губернатора же будет лично контролировать ликвидацию последствий тайфуна.