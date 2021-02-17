Михаил Дегтярев добивается появления в Хабаровском крае Города трудовой славы

В ходе встречи Михаила Дегтярева с Президентом России Владимиром Путиным стороны обсудили в том числе и проблемы Комсомольска-на-Амуре. Несмотря на то, что на территории города реализуется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития, имеются и проблемы со строительством ряда социальных объектов.

Местные власти решить эти задачи не в состоянии. Главе региона потребовалось взять на личный контроль достройку Центра сложнокоординационных видов спорта, детского больничного комплекса, стадиона «Авангард». Только после такого шага в каждой из строек наметились позитивные подвижки.

Врио губернатора обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу жителей города о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести».

Президент обещал рассмотреть этот вопрос, отметив, что «Комсомольск-на-Амуре действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, промышленность».

Как отметили наблюдатели, у главы государства и Михаила Дегтярева сложились доверительные рабочие отношения. Этот фактор, а также одобрение мэром города Юности и Госдумой кандидатуры Комсомольска-на-Амуре на присвоение почетного звания явно приведет к позитивным изменениям.