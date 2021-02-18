Суд приговорил Виктора Ишаева к условному сроку

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает РИА Новости.

"Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей <…> срок считать условным", — огласила решение судья Лариса Семенова.

Второй фигурант дела, бывший гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, тоже получил условный срок: три года и 400 тысяч рублей штрафа.

Следствие просило для Ишаева семь лет колонии, а для Кондратова — четыре года.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск "Роснефти", взыскав с фигурантов 7,53 миллиона рублей. Компания при этом требовала 23 миллиона.

Подсудимых признали виновными в растрате семи с половиной миллионов рублей. Как установило следствие, с 2014 по 2017 год губернатор, пользуясь служебным положением, помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, а Кондратов с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс".