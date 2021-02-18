Оборудовать рабочие места для инвалидов в Хабаровском крае можно на гранты

Конкурсный отбор на предоставление грантов работодателям на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов объявил комитет по труду и занятости населения правительства края. Прием документов продлится до 19 марта 2021 года.

Принять участие в конкурсном отборе могут юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за исключением государственных казенных учреждений), а также индивидуальные предприниматели края, государственные, муниципальные бюджетные и автономные учреждения.

— В 2020-м году одним из участников был Хабаровский технологический колледж. В сентябре прошлого года учебное заведение получило грант. Было оборудовано специальное рабочее место повара по изготовлению полуфабрикатов. С 1 декабря прошлого года специалист приступил к работе, - отмечает начальник отдела по работе с незащищёнными категориями граждан краевого комитета по труду и занятости населения Елена Охотник.

Согласно порядку предоставления государственной поддержки, на одно рабочее место выделяется до 100 тысяч рублей. Гранты предоставляются по итогам конкурса. Для участия в конкурсном отборе работодателю необходимо подать заявку по специальной форме и приложить к ней все необходимые документы. Подробная информация для участников конкурса размещена на Интерактивном портале комитета в разделе "Новости". Заявки будут приниматься до 19 марта 2021 года. Документы можно принести лично, либо направить по почте (680021, г. Хабаровск, пер. Станционный 21).



