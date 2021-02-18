Хабаровчане стали пользоваться электронными услугами ЗАГС в 2 раза чаще

Регистрация заявлений на портале «Госуслуги» становится все более популярной у жителей Хабаровского края. Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края подвел итоги работы за 2020 год: чаще всего через портал Госуслуг в прошлом году жители края подавали заявления на заключение брака. По данному виду услуги в регионе рассмотрено 2909 заявлений, что на 1365 больше, чем в 2019 году. На втором месте подача документов на регистрацию рождения – 991. Количество обращений по этой услуге также увеличилось.

"За 2020 год в регионе количество рассмотренных заявлений через единый портал государственных услуг на регистрацию актов гражданского состояния составило 4427, что на 1988 больше, чем в 2019 году", – сообщили в комитете.

Пандемия коронавируса повысила интерес граждан к электронным услугам. У подачи онлайн-заявлений есть определенные преимущества: это позволяет сократить время предоставления услуги, а также на портале «Госуслуги» оплата пошлины за услуги по регистрации актов гражданского состояния производится со скидкой 30 процентов.