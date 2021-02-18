В Хабаровский край благодаря «Хехциру» хлынут федеральные инвесторы

Проектная группа утвердила технические задания для подготовки концепции будущего спортивно-туристического комплекса «Хехцир» на одноименном хребте – одной из главных достопримечательностей Хабаровского края. Комплекс задумывается как курорт мирового уровня на площади 360 га и входит в список флагманских проектов краевого правительства.

На территории будущего СТК сохранились останки разрушенной временем горнолыжной базы «Спартак», без рабочих коммуникаций и даже пригодного для регулярного автомобильного движения проезда. При разработке концепции предполагается построить капитальную дорогу, провести электричество, водоснабжение и другую инфраструктуру. А потом возвести многофункциональный, предназначенный для отдыха, разнообразных спортивных хобби и профессионального зимнего спорта курорт, своеобразную туристическую Мекку недалеко от столицы региона.

В предварительном перечне объектов, который учтут составители концепции: горнолыжные, лыжные и снегоходные трассы; пешеходные маршруты различного уровня сложности; видовые площадки с возможностью размещения кемпингов и глэмпингов; разнообразные зимние и летние активности; культурные центры и, конечно же, развитая индустрия гостеприимства – рестораны, отели, кинотеатры и многое другое. Режим работы – круглый год.

- Мы построим действительно уникальный для Дальнего Востока комплекс, который не уступит по качеству и наполнению самым популярным зарубежным курортам. Одновременно с подготовкой концепции идут переговоры с потенциальными инвесторами, среди них – крупные федеральные корпорации, - рассказал Сергей Щегельский, директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и инноваций Хабаровского края», которое является руководителем проектной группы и функциональным заказчиком этого флагманского проекта. – Важно, что в концепции будут учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья.

Курорт имеет перспективу стать основой международного туристического кластера. Этому поспособствует синергия с другим флагманским проектом – «Развитие острова Большой Уссурийский», который приведет в край, по предварительным оценкам, не менее 400-500 тысяч зарубежных туристов в год.

В настоящее время на небольшой относительно всего предполагаемого комплекса территории (бывшей горнолыжной базы) работает застройщик – Центр инновационных технологий. В его планах – к следующему декабрю привести в рабочее состояние имеющуюся горнолыжную трассу и открыть ее для жителей края, спортсменов и любителей. На заседании проектной группы руководство агентства подчеркнуло свою готовность оказывать максимальное содействие Центру инновационных технологий, который может, после принятия концепции, стать одним из резидентов комплекса.

Сергей Шевченко