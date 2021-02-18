В Хабаровске пройдет фестиваль «Родной язык – душа народа»

Хабаровский краевой институт развития образования организовал сетевой конкурс поэтических произведений юных авторов (конкурс чтецов и авторских стихотворений) «Мой язык – мои крылья», а для взрослых, точнее, для учителей - дистанционный конкурс лучших методических разработок образовательных событий «Мой край, мой язык».

25 февраля в краевом Музыкальном театре пройдет региональный фестиваль «Родной язык — душа народа» в рамках фестиваля Ассамблеи народов Хабаровского края, литературных клубов и студенческой молодёжи края. Говорить, петь и даже танцевать о родном языке будут артисты краевого Музыкального театра.

И в селе Софийске Ульчского района присоединились к празднованию Дня родного языка. Там в детском саду детям читают сказки народов Севера. На русском, конечно. Не принято приглашать носителей национальных культур, носителей языков. Хотя, к чести властей и общественности района, стоит отметить, что там есть три детских садика, где разговаривают с детьми на ульчском.

С другими языками в Хабаровском крае не ахти. В регионе проживают представители 145 народов. В краевом центре есть курсы по изучению только армянского, таджикского и корейского языков. Что касается восьми этносов, для которых Хабаровский край – историческая родина, то вряд ли можно гордиться состоянием дел.

Начнем с того, что в регионе нет ни одного учебного заведения, которое бы выпускало профильных специалистов. Есть модуль в Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме, где переучивают, например, руководителей кружков по декоративно-прикладному творчеству на учителей родного языка.

Более того, в крае нет ни одного современного учебника на родных аборигенных языках, есть учебные пособия. И то полностью линейка для первых-четвертых классов есть только у нанайцев и нивхов.

Неудивительно, что орочи замолчали. Сегодня на орочском языке никто не разговаривает. Более того, этот народ вошел в новое тысячелетие без алфавита, без литературы на национальном языке. У негидальцев осталось три носителя родного языка. Что касается амурских нивхов, а это самый древний народ в России, аутентов не больше десяти человек.

У семи нянек дитя без присмотра, получается. Некому сегодня толком отвечать за развитие родных языков в регионе. Зато отчитываться о проделанной работе пруд пруди чиновников.

Будет ли звучать в Музыкальном театре амурский диалект нивхского языка? Или хотя бы в записи орочский язык? А может, негидальский? Вряд ли.

А в это время в США гавайский язык, в свое время почти исчезнувший, восстановили до такой степени, что в местном университете преподают на нем предметы. Возможно ли у нас такое? Только представьте, в мединституте учат врачей на нанайском языке, а в ТОГУ инженеров-строителей – на удэгейском? А ведь для многих чиновников, особенно тех, от кого сегодня зависит судьба малочисленных коренных народов Хабаровского края, такое – как страшный сон.

Юрий Вязанкин