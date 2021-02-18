Заседание КЧС провел в Совгавани врио губернатора

Врио губернатора Хабаровского края провел в Советской Гавани заседание краевой комиссии по ЧС. В ней приняли участие зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, и.о. зампреда правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин, начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, главы муниципалитетов.

- Поможем и Ванинскому, и Советско-Гаванскому, и другим пострадавшим районам. В первую очередь - в социальной сфере. Нужно восстанавливать срочно кровли, учебный процесс не должен пострадать. И, конечно, поможем людям, у которых кровли повреждены. В многоквартирных домах, частных - по-разному. В любом случае своих не бросим. Это стихия. С ней только всем миром бороться, -подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона вылетел на побережье Татарского пролива рано утром, чтобы лично осмотреть разрушения объектов социального назначения, школ, детских садов, жилых домов. Накануне он подписал распоряжение, которым вводится режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Ванинского, Советско-Гаванского, Нанайского и Комсомольского районов, а силам РСЧС объявляется региональный уровень реагирования.

- Восемь районов края вовремя не ввели режим повышенной готовности, хотя МЧС – за что мы им признательны – заблаговременно дало информацию о надвигающемся циклоне, - сказал врио губернатора. – По этому поводу тоже проведем разбор и, возможно, примем кадровые решения.

Михаил Дегтярев пообщался с жителями дома на улице Гончарова, побывал в детском саду № 11, школе № 5. Люди рассказали, что не припомнят такого сильного ветра за все время, сколько живут в Советской Гавани.

Как уточнили в краевом комитете по гражданской защите, энергетики в Хабаровском крае вторые сутки в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение, нарушенное снежным циклоном. Сейчас в пострадавших районах работает 28 бригад электриков. Задействованы 22 единицы техники. На утро четверга количество обесточенных домов удалось сократить до 2850 (вчера их было более 3 тысяч). Без света остаются жилые дома в Троицом, Джонке, Иннокентьевке, Синде, Маяке в Нанайском районе, в селе Селихино Комсомольского района, селе Хальгасо Солнечного района, в Советской Гавани, в Ванине и Октябрьском Ванинского района.

Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами полностью сорвало кровли со зданий. По уточненным данным, предстоит отремонтировать 45 строений: 13 - в Советско-Гаванском районе, 20 - в Ванинском, 12 – в Нанайском. Администрации этих муниципалитетов совместно с правительством региона определяют источники финансирования и график выполнения восстановительных работ.

- По восстановлению два варианта: если у района есть понимание, здесь ФЗ-44 действует в определенной мере, он позволяет отобрать подрядчика, который может эти работы качественно выполнить. Если внутри района такие компании есть – они будут заниматься, если нет – мы готовы представить пул компаний, которые могут это делать, - проинформировал и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭКУ и ЖКХ Дарий Тюрин.

Глава региона заявил, что лично проконтролирует, как будут ликвидировать последствия циклона.

- Поможем всем, что потребуется. Сейчас большая ответственность лежит на главах муниципальных образований – не затягивать эту работу, сообщать, где требуется содействие краевого правительства, - подытожил заседание КЧС Михаил Дегтярев.



